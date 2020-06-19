Малышева спасла жизнь Васильеву 

«Леночка меня спасла. Направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку. Меня там вылечили», — сказал Васильев, его слова опубликовала Малышева в «сториз» Instagram.

Он добавил, что благодаря Малышевой остался на этом свете, потому что без ее помощи «мог бы быть вместе с ангелочками уже на том».

Как сообщал «Рамблер», ведущий «Модного приговора» заболел коронавирусом в апреле вслед за своей коллегой Надеждой Бабкиной. Впоследствии Васильев рассказал, что проходил лечение в столичной больнице в Коммунарке на бесплатной основе. В медучреждении Васильев пробыл десять дней. По его словам, на тот момент больница «была полна пациентов» с воспалением легких.