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Малышева спасла жизнь Васильеву 

Вероника Полынина и ещё 5 1 час назад
Малышева спасла жизнь Васильеву
Фото: globallookpress.com
Ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев заявил, что мог погибнуть, но Елена Малышева его спасла.
«Леночка меня спасла. Направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку. Меня там вылечили», — сказал Васильев, его слова опубликовала Малышева в «сториз» Instagram.
Он добавил, что благодаря Малышевой остался на этом свете, потому что без ее помощи «мог бы быть вместе с ангелочками уже на том».
Как сообщал «Рамблер», ведущий «Модного приговора» заболел коронавирусом в апреле вслед за своей коллегой Надеждой Бабкиной. Впоследствии Васильев рассказал, что проходил лечение в столичной больнице в Коммунарке на бесплатной основе. В медучреждении Васильев пробыл десять дней. По его словам, на тот момент больница «была полна пациентов» с воспалением легких.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Александр Васильев
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