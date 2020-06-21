Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер группы Uma2rman опубликовал видео своего ограбленного дома 

Lenta.ru и ещё 3 25 минут назад
Солиста группы Uma2rman ограбили
Фото: ТАСС
Лидер российской музыкальной группы Uma2rman Владимир Кристовский рассказал, что неизвестные ограбили его дом в Химках, пока он с семьей был на даче. Соответствующие кадры музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
По словам Кристовского, злоумышленники забрались в коттедж через окно на первом этаже, а затем поднялись в спальню и вскрыли там сейф с оружием.
«Я когда уезжал, специально сделал надпись: "Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время!"», — рассказал артист.
Он отметил, что воры все-таки решили проверить правдивость записки и вскрыли тайник. Однако винтовки оттуда они брать не стали. По словам Кристовского, преступники только навели в спальне беспорядок и забрали несколько украшений его жены Ольги. Однако потом злоумышленников спугнули и они сбежали.
Видео дня. Москву затопило
Последние новости
Рассчитан рейтинг Лукашенко Рассчитан рейтинг Лукашенко Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Кристовский , Химки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
В России объяснили геноцид «Панцирей»
В России объяснили геноцид «Панцирей»
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение