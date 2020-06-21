Солиста группы Uma2rman ограбили

По словам Кристовского, злоумышленники забрались в коттедж через окно на первом этаже, а затем поднялись в спальню и вскрыли там сейф с оружием.

«Я когда уезжал, специально сделал надпись: "Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время!"», — рассказал артист.

Он отметил, что воры все-таки решили проверить правдивость записки и вскрыли тайник. Однако винтовки оттуда они брать не стали. По словам Кристовского, преступники только навели в спальне беспорядок и забрали несколько украшений его жены Ольги. Однако потом злоумышленников спугнули и они сбежали.