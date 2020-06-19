Пригожина раскритиковали за опубликованное видео 

Подписчики звезды без стеснения пошутили над его прошлыми высказываниями

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 18 Июн 2020 в 11:34 PDT Иосиф Пригожин недавно поскандалил с певцом Сергеем Шнуровым из-за того, что он пожаловался на бедственное положение артистов во время карантина. Многие подписчики тогда не поняли высказываний звезды и обвинили его в том, что он жалуется на несущественные проблемы в стравнении с людьми, которые зарабатывают в десятки раз меньше или участвуют в борьбе с вирусом, рискуя своим здоровьем. Хотя Валерия с мужем весь карантин придерживались режима самоизоляции, постепенное снятие ограничений обязало их вернуться к работе.

В ответ на едкие комментарии, Иосиф сказал, что с женой они летят на праздник по случаю Дня медика в Санкт-Петербурге. Хотя многие припомнили ему сообщения о купле дома стоимостью 55 млн долларов, которое Валерия лично опровергла, семья не отреагировала злостью на обидные комментарии.