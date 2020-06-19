Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожина раскритиковали за опубликованное видео 

WomanHit.ru и ещё 9 1 час назад
Пригожина раскритиковали за опубликованное видео
Фото: Instagram
Подписчики звезды без стеснения пошутили над его прошлыми высказываниями
Иосиф Пригожин недавно поскандалил с певцом Сергеем Шнуровым из-за того, что он пожаловался на бедственное положение артистов во время карантина. Многие подписчики тогда не поняли высказываний звезды и обвинили его в том, что он жалуется на несущественные проблемы в стравнении с людьми, которые зарабатывают в десятки раз меньше или участвуют в борьбе с вирусом, рискуя своим здоровьем. Хотя Валерия с мужем весь карантин придерживались режима самоизоляции, постепенное снятие ограничений обязало их вернуться к работе.
В ответ на едкие комментарии, Иосиф сказал, что с женой они летят на праздник по случаю Дня медика в Санкт-Петербурге. Хотя многие припомнили ему сообщения о купле дома стоимостью 55 млн долларов, которое Валерия лично опровергла, семья не отреагировала злостью на обидные комментарии.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
WomanHit.ru: последние новости
Влад Лисовец о последней встрече с Жанной Фриске: «Эта ситуация разделила мою жизнь на до и после» Влад Лисовец о последней встрече с Жанной Фриске: «Эта ситуация разделила мою жизнь на до и после» Наташа Королева: «Наш бизнес умер» Наташа Королева: «Наш бизнес умер» Пелагея может получить алименты в размере больше миллиона в месяц Пелагея может получить алименты в размере больше миллиона в месяц
Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение