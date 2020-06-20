Бекхэм взяла многомиллионный кредит ради бизнеса

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм взяла 6,4 миллиона фунтов стерлингов (7,9 миллиона долларов) ради спасения своего бизнеса. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, за последние четыре года бренд одежды Бекхэм понес убытки размером в 52 миллиона долларов. Кроме того, в 2020 году бизнес приблизился к банкротству на фоне пандемии коронавируса.

Собеседник издания отметил, что из-за прошлогодних убытков в 15 миллионов долларов Виктории Бекхэм пришлось взять многомиллионный кредит. Отмечается также, что Дэвид Бекхэм помогал бизнесу супруги — в 2019 году он вложил в бренд 20 миллионов долларов.

Виктория Бекхэм выпускает одежду из денима, сумки, коллекции платьев и солнечных очков. Она также выпустила свою собственную линию аромата Intimately Beckham. В сотрудничестве с японским магазином Samantha Thavasa она произвела линию сумочек и драгоценностей. Кроме того, она выпустила два бестселлера: автобиографию и гид по стилю.

Вместе с супругом Дэвидом Бекхэмом Виктория запустила линию модной одежды и парфюма dVb (David and Victoria Beckham), которая является частью Beckham Brand Ltd.