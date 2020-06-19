Экс-жене Ефремова требуется помощь

Девушка хочет в недалеком будущем взять опекунство над пьющей родительницей.

«Из апартаментов идет неприятный запах. Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?»

Владимир Комсолев Также адвокат отметил, что именно Михаил Ефремов в последние годы обеспечивал бывшую супругу финансами. Сама она нигде не работает. Сейчас он находится под домашним арестом и помогать женщине некому. В этот непростой момент дочь Качалиной и Ефремова Анна-Мария приняла решение взять опекунство над матерью. Его, судя по всему, придется оформлять в судебном порядке. Для этого юрист и Анна-Мария собирают сейчас необходимые документы, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Михаил Ефремов не так давно устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Актер был пьян и находился под действием наркотиков. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Скорее всего, актер получит реальный срок. Сам он уже сказал, что не собирается «отмазываться» и избегать ответственности за свой чудовищный поступок.