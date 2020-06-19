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Ксения Качалина сменила замки в квартире и не пускает к себе родную дочь Анну-Марию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Экс-жене Ефремова требуется помощь
Фото: globallookpress.com
Девушка хочет в недалеком будущем взять опекунство над пьющей родительницей.
Адвокат Владимир Комсолев, который является официальным представителем дочери Михаила Ефремова Анны-Марии, заявил, что бывшая жена актера Ксения Качалина сменила замки в своей квартире. Теперь к ней не может попасть даже родная дочь, которая там прописана. Известно, что актриса спивается в последние годы. От пагубной привычки ее никто не может спасти и вылечить.
«Из апартаментов идет неприятный запах. Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?»
Владимир Комсолев Также адвокат отметил, что именно Михаил Ефремов в последние годы обеспечивал бывшую супругу финансами. Сама она нигде не работает. Сейчас он находится под домашним арестом и помогать женщине некому. В этот непростой момент дочь Качалиной и Ефремова Анна-Мария приняла решение взять опекунство над матерью. Его, судя по всему, придется оформлять в судебном порядке. Для этого юрист и Анна-Мария собирают сейчас необходимые документы, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Михаил Ефремов не так давно устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Актер был пьян и находился под действием наркотиков. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Скорее всего, актер получит реальный срок. Сам он уже сказал, что не собирается «отмазываться» и избегать ответственности за свой чудовищный поступок.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Качалина , StarHit
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