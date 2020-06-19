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Дочь Ефремова хочет стать опекуном пьющей матери 

WomanHit.ru и ещё 14 1 час назад
Дочь Ефремова хочет стать опекуном пьющей матери
Фото: WomanHit.ru
Анна Мария Ефремова уже заявляла о желании договориться со специалистами, чтобы показать свою мать, актрису Ксению Качалину, наркологу и психиатру. Девушка уверена, что ее родительница нуждается в лечении. В эфире шоу «Секрет на миллион» Анна Мария показала квартиру Ксении Качалиной, в которой разбросаны бутылки, а окурки валяются прямо посреди комнаты. Поэтому Ефремова решила официально оформить опекунство над Качалиной.
«На сегодняшний день я официальный представитель Анны Марии Ефремовой. Очевидно, что у Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение. Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — цитирует адвоката Владимира Комсолева StarHit.ru.
Анна Мария, по словам юриста, переживает за мать, которая практически беспомощна и никому не нужна. Девушка не может попасть в квартиру к Качалиной, в которой прописана, потому что там установлены новые замки.
«Из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома… Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?» — добавил Комсолев.
Напомним, что Анна Мария Ефремова уже неоднократно жаловалась на алкоголизм и неадекватное поведение своей матери. Девушка признавалась, что актриса нередко поднимала на нее руку, когда ей было 8—12 лет.
«Не думаю, что я хочу называть ее таким важным словом, как «мать». Совсем не испытываю к ней любви», — рассказывала Ефремова.
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Шоу-бизнес , Мария Ефремова , Ксения Качалина , StarHit
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