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Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове 

РИА Новости и ещё 9 16 минут назад
Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове
Фото: РИА Новости
Актер Александр Домогаров закрыл профиль в инстаграме после того, как разместил запись в поддержку устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова.
Накануне Домогаров обвинил критиков Ефремова в том, что те "топчутся на крови", а также заявил, что потерял желание выходить на сцену. Позднее актер попытался объясниться за свою публикацию. По его словам, пост был посвящен не "трагедии артиста Ефремова", а "страшным посланиям от людей", которые "от зависти копили яд". Он призвал прекратить травлю своего коллеги по цеху.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, попал в ДТП в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой мужчину экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако пострадавшая сторона не приняла извинения Ефремова и отказалась от материальной помощи со стороны артиста.
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Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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