«Наш бизнес умер»: Королева и Тарзан лишились заработка

Певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (более известный как Тарзан) потеряли бизнес из-за коронавируса. Артистка посетовала: из-за пандемии ей пришлось закрыть свои салоны красоты, а супругу — фитнес-залы.

— Наш бизнес умер, как это ни печально. Но несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. В моем близком окружении никто не умер, никто не заболел — и это уже хорошо! — заявила певица.

Также Королева добавила, что во время пандемии лишилась и сценического заработка, но продолжила платить деньги членам своей команды. Однако как долго это продлится, пока неизвестно.

По словам артистки, коронавирус заставил ее и мужа пересмотреть отношение ко многим вещам.

— Мы вышли на другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка уже не интересует. Ситуация с коронавирусом многое в жизни упрощает. Мои шкафы полны вещей, которые в таком количестве оказались не нужны, — цитирует Королеву 7days.ru.

Звезды и коронавирус

22 мая Сергей Глушко высказался о том, что артисты нуждаются в финансовой поддержке во время пандемии коронавируса. Свою позицию артист аргументировал тем, что представители шоу-бизнеса, в отличие от пенсионеров, не получают деньги за то, что сидят дома.