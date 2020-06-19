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«Наш бизнес умер»: Наташа Королева и Тарзан лишились заработка из-за коронавируса 

Вечерняя Москва 29 минут назад
«Наш бизнес умер»: Королева и Тарзан лишились заработка
Фото: Официальный Instagram Наташи Королевой (@koroleva__star)
Певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (более известный как Тарзан) потеряли бизнес из-за коронавируса. Артистка посетовала: из-за пандемии ей пришлось закрыть свои салоны красоты, а супругу — фитнес-залы.
— Наш бизнес умер, как это ни печально. Но несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. В моем близком окружении никто не умер, никто не заболел — и это уже хорошо! — заявила певица.
Также Королева добавила, что во время пандемии лишилась и сценического заработка, но продолжила платить деньги членам своей команды. Однако как долго это продлится, пока неизвестно.
По словам артистки, коронавирус заставил ее и мужа пересмотреть отношение ко многим вещам.
— Мы вышли на другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка уже не интересует. Ситуация с коронавирусом многое в жизни упрощает. Мои шкафы полны вещей, которые в таком количестве оказались не нужны, — цитирует Королеву 7days.ru.
Звезды и коронавирус
22 мая Сергей Глушко высказался о том, что артисты нуждаются в финансовой поддержке во время пандемии коронавируса. Свою позицию артист аргументировал тем, что представители шоу-бизнеса, в отличие от пенсионеров, не получают деньги за то, что сидят дома.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывание Тарзана и рассказал «Вечерней Москве» о «чудовищных» последствиях пандемии для российских артистов. Он заявил, что российские артисты, а также все деятели культуры из-за коронавирусной инфекции оказались за чертой бедности.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , журнал "7 Дней"
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