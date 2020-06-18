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«Вывернула слова»: Королёва оправдала Тарзана 

Павел Тиунов 1 час назад
«Вывернула слова»: Королёва оправдала Тарзана
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королёва прокомментировала слова своего супруга Сергея Глушко (Тарзан), оскандалившегося высказыванием об артистах, положение которых, по его словам, во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров».
Артистка подчеркнула, что высказывание мужа было переиначено журналисткой, попросившей об интервью по телефону, сообщает издание «7 дней».
«Ох, снова мой муж попал под раздачу», — заявила певица.
Она отметила, что её супруг разговаривал по телефону с журналисткой, которая поинтересовалась у него, как он чувствует себя на самоизоляции. Тарзан ответил, что придерживается ограничительных мер, «не работает» и «не зарабатывает».
Королева уверяет, что ее муж не жаловался на жизнь.
«Журналистка потом так вывернула его слова, что несчастные артистки бедствуют, приплела пенсионеров и врачей — ну, видно, для большего эффекта!» — заявила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали интервью Тарзана, который заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег».
Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс: в частности, многие раскритиковали мужа Королевой.
«Жаль только, что наш так называемый профсоюз артистический в этой ситуации оказался не солидарным…», — отметила певица, пояснив, что единицы из числа коллег поддержали Глушко.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , журнал "7 Дней"
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