«Вывернула слова»: Королёва оправдала Тарзана 

Певица Наташа Королёва прокомментировала слова своего супруга Сергея Глушко (Тарзан), оскандалившегося высказыванием об артистах, положение которых, по его словам, во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров».

Артистка подчеркнула, что высказывание мужа было переиначено журналисткой, попросившей об интервью по телефону, сообщает издание «7 дней».

«Ох, снова мой муж попал под раздачу», — заявила певица.

Она отметила, что её супруг разговаривал по телефону с журналисткой, которая поинтересовалась у него, как он чувствует себя на самоизоляции. Тарзан ответил, что придерживается ограничительных мер, «не работает» и «не зарабатывает».

Королева уверяет, что ее муж не жаловался на жизнь.

«Журналистка потом так вывернула его слова, что несчастные артистки бедствуют, приплела пенсионеров и врачей — ну, видно, для большего эффекта!» — заявила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали интервью Тарзана, который заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег».

Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс: в частности, многие раскритиковали мужа Королевой.