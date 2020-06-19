Цискаридзе рассказал о «чудовищном» состоянии Ефремова

Цискаридзе подчеркнул, что Ефремов ему не друг, а приятель. При этом негативное отношение к артисту, сложившееся в обществе, он назвал "пляской на костях" и "страшной, необоснованной травлей". По словам танцовщика, он сам однажды прошел через подобное, и не понаслышке знает, как бывает неприятно от "потоков грязи", льющихся на тебя из каждого электрического прибора.

Он также выразил соболезнования членам семьи погибшего в аварии Сергея Захарова

Цискаридзе отметил, что разделяет "их праведный гнев", но призвал остановить травлю актера, который в настоящее время пребывает в "чудовищном состоянии" из-за осознания тяжести необдуманного поступка, который привел к смерти человека.

Резюмируя вышесказанное, артист подчеркнул, что необходимо позволить "свершиться правосудию без вмешательств".

Как сообщал "Рамблер", смертельное ДТП, в котором погиб Сергей Захаров произошло вечером 8 июня в Москве. Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулем своего джипа, протаранил служебный фургон мужчины. В результате Захаров скончался от травм, а на актера завели уголовное дело.