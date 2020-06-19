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«Пляска на костях»: Цискаридзе о травле Ефремова 

Павел Тиунов и ещё 7 39 минут назад
Цискаридзе рассказал о «чудовищном» состоянии Ефремова
Фото: РИА Новости
Танцовщик Николай Цискаридзе на своей странице в Instagram прокомментировал инцидент со смертельным ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Звезда балета встал на сторону семьи погибшего, но призвал прекратить травить артиста, отметив его ужасное моральное состояние.
Цискаридзе подчеркнул, что Ефремов ему не друг, а приятель. При этом негативное отношение к артисту, сложившееся в обществе, он назвал "пляской на костях" и "страшной, необоснованной травлей". По словам танцовщика, он сам однажды прошел через подобное, и не понаслышке знает, как бывает неприятно от "потоков грязи", льющихся на тебя из каждого электрического прибора.
Он также выразил соболезнования членам семьи погибшего в аварии Сергея Захарова.
Цискаридзе отметил, что разделяет "их праведный гнев", но призвал остановить травлю актера, который в настоящее время пребывает в "чудовищном состоянии" из-за осознания тяжести необдуманного поступка, который привел к смерти человека.
Резюмируя вышесказанное, артист подчеркнул, что необходимо позволить "свершиться правосудию без вмешательств".
Как сообщал "Рамблер", смертельное ДТП, в котором погиб Сергей Захаров произошло вечером 8 июня в Москве. Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулем своего джипа, протаранил служебный фургон мужчины. В результате Захаров скончался от травм, а на актера завели уголовное дело.
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Шоу-бизнес , Общество , ДТП Ефремова , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Николай Цискаридзе
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