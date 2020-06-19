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Киркорова возмутили претензии из-за роли десантника 

Газета.Ru и ещё 9 2 часа назад
Киркорова возмутили претензии из-за роли десантника
Фото: кадр видео
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал претензии представителей ВДВ, которым не понравилась его роль десантника в комедийном шоу.
В беседе с телеканалом "360" он напомнил, что является артистом, которого пригласили на работу. " Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет", — объяснил возмущенный Киркоров.
Оскорбившихся роликом он назвал людьми без чувства юмора и перенаправил претензии к авторам ролика. "Я не слышал никаких угроз. Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу", — отрезал Киркоров.
Филипп Киркоров снялся в ролике про десантников в рамках скетч-шоу для СТС "В Маске шоу". Ролик вызвал осуждение со стороны представителей ВДВ.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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