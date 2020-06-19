Пелагея может получить миллион алиментов в месяц

В Никулинском суде Москвы 26 июня состоится заседание по вопросу о назначении алиментов на содержание дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина Таисии. Официальных заявлений бывшие супруги не делали, но СМИ пишут о том, что Пелагея запросила алименты в размере 1,5 млн рублей, тогда как сторона Телегина настаивает на том, чтобы их ограничили 500—700 тыс. рублей. Вчера адвокаты обеих сторон встретились для обсуждения удобной даты заседания.

«Состоялась беседа, представители сторон пришли, обсуждалась дата начала заседания», — пишет «КП».

Напомним, что пара рассталась еще в прошлом году — около полугода до официального развода супруги не жили вместе. По развделу имущества у них споров не возникло, так как каждый остался при своем. Телегин писал, что они взрослые сильные личности, так что такое решение логично. Другой вопрос, что воспитание общей дочери требует больших затрат — именно этот вопрос вызвал разногласия, поэтому будет решаться в суде.