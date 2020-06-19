Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пелагея может получить алименты в размере больше миллиона в месяц 

WomanHit.ru и ещё 9 1 час назад
Пелагея может получить миллион алиментов в месяц
Фото: Instagram
В Никулинском суде Москвы 26 июня состоится заседание по вопросу о назначении алиментов на содержание дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина Таисии. Официальных заявлений бывшие супруги не делали, но СМИ пишут о том, что Пелагея запросила алименты в размере 1,5 млн рублей, тогда как сторона Телегина настаивает на том, чтобы их ограничили 500—700 тыс. рублей. Вчера адвокаты обеих сторон встретились для обсуждения удобной даты заседания.
«Состоялась беседа, представители сторон пришли, обсуждалась дата начала заседания», — пишет «КП».
Напомним, что пара рассталась еще в прошлом году — около полугода до официального развода супруги не жили вместе. По развделу имущества у них споров не возникло, так как каждый остался при своем. Телегин писал, что они взрослые сильные личности, так что такое решение логично. Другой вопрос, что воспитание общей дочери требует больших затрат — именно этот вопрос вызвал разногласия, поэтому будет решаться в суде.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
WomanHit.ru: последние новости
Киркоров о десантниках: «Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление» Киркоров о десантниках: «Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление» Наташа Королева: «Наш бизнес умер» Наташа Королева: «Наш бизнес умер» Официально: Муцениеце и Прилучный развелись Официально: Муцениеце и Прилучный развелись
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Иван Телегин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Ефремов может избежать наказания из-за редкой болезни
Ефремов может избежать наказания из-за редкой болезни
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение