Агаларов рассказал о причинах ссоры с Игорем Крутым

Эмин Агаларов объяснил причины ссоры с композитором Игорем Крутым. В интервью Алене Жигаловой он сообщил, что у них были «разные взгляды на разные ситуации».

— В процессе возникли разногласия. Из этой конфигурации первыми отвалились я и Максим Александрович (Фадеев). Это нас очень сблизило. Фактически нас подвинули, — объяснил музыкант.

— Я под эту премию отдал сольник, пожертвовав местом проведения в пользу премии. В первом случая я был соорганизатором, а потом премия стала проводиться в Кремле. Все это сподвигло меня к тому, чтобы организовать фестиваль «Жара», радиостанцию «Жара». Я благодарен этой ситуации. Если тебя толкнули, можно встать на ноги и стать немного сильнее, — объяснил музыкант. Видео опубликовано на YouTube 18 июня.

По словам Агаларова, он не знает, чем он и Фадеев не устраивали остальных продюсеров.