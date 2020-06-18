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Эмин Агаларов рассказал о причинах ссоры с Игорем Крутым 

Вечерняя Москва 1 час назад
Агаларов рассказал о причинах ссоры с Игорем Крутым
Фото: Вечерняя Москва
Эмин Агаларов объяснил причины ссоры с композитором Игорем Крутым. В интервью Алене Жигаловой он сообщил, что у них были «разные взгляды на разные ситуации».
В частности, в 2015 году случился скандал из-за продажи медиахолдинга «Русская медиагруппа». После чего российские продюсеры (Максим Фадеев, братья Меладзе, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и другие) собирались объединиться, чтобы создать аналог и совместную музыкальную премию.
— В процессе возникли разногласия. Из этой конфигурации первыми отвалились я и Максим Александрович (Фадеев). Это нас очень сблизило. Фактически нас подвинули, — объяснил музыкант.
Уточняется, что Игорь Крутой вместе с бизнесменом Михаилом Гуцериевыи м медиаменеджером Юрием Костиным организовали первую российскую музыкальную премию «Виктория».
— Я под эту премию отдал сольник, пожертвовав местом проведения в пользу премии. В первом случая я был соорганизатором, а потом премия стала проводиться в Кремле. Все это сподвигло меня к тому, чтобы организовать фестиваль «Жара», радиостанцию «Жара». Я благодарен этой ситуации. Если тебя толкнули, можно встать на ноги и стать немного сильнее, — объяснил музыкант. Видео опубликовано на YouTube 18 июня.
По словам Агаларова, он не знает, чем он и Фадеев не устраивали остальных продюсеров.
— Это было достаточно весело. В том плане, что мы ничего еще не сделали все вместе, но уже начались какие-то перетягивания каната, которые не свойственны мне и Максу. Каждый преследовал свои интересы, а мы не устраивали тех, кто был сильнее на тот момент. Потом все рассыпалось, — отметил Агаларов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Игорь Крутой , Юрий Костин , Эмин Агаларов , Игорь Матвиенко , Виктор Дробыш
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