Хороший секс — кратчайший путь к сердцу женщины. Об этом юмористка Мария Кравченко заявила изданию «ОК!».

Кравченко, как сообщал «Рамблер», — участница телешоу «Камеди Вумен» (Comedy Woman). Она замужем за продюсером Константином Золотаревым. У них есть дочь Виктория.

Вчера «ОК!» опубликовал интервью с юмористкой. В ходе него она рассказала, что рядом с супругом ей хочется быть не всесильной женщиной, которая делает все и везде, а просто женщиной, но желание это очень кратковременное.

Кравченко призналась, что ее желание зарабатывать больше мужа непреодолимо, и рассказала, что дарит ему дорогие подарки, например, сумки и ювелирные изделия. На вопрос о том, чем ее можно купить, юмористка ответила, что тем, что не купишь за деньги.

«Я вам так скажу, в семейной жизни хороший секс — самый короткий путь к сердцу женщины», — заявила она.