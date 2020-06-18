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«Хороший секс — кратчайший путь к сердцу женщины» 

Артём Кульша 1 час назад
«Хороший секс — кратчайший путь к сердцу женщины»
Фото: Инстаграм
Хороший секс — кратчайший путь к сердцу женщины. Об этом юмористка Мария Кравченко заявила изданию «ОК!».
Кравченко, как сообщал «Рамблер», — участница телешоу «Камеди Вумен» (Comedy Woman). Она замужем за продюсером Константином Золотаревым. У них есть дочь Виктория.
Вчера «ОК!» опубликовал интервью с юмористкой. В ходе него она рассказала, что рядом с супругом ей хочется быть не всесильной женщиной, которая делает все и везде, а просто женщиной, но желание это очень кратковременное.
Кравченко призналась, что ее желание зарабатывать больше мужа непреодолимо, и рассказала, что дарит ему дорогие подарки, например, сумки и ювелирные изделия. На вопрос о том, чем ее можно купить, юмористка ответила, что тем, что не купишь за деньги.
«Я вам так скажу, в семейной жизни хороший секс — самый короткий путь к сердцу женщины», — заявила она.
В апреле 2019 года «Комсомольская правда» сообщила, что Кравченко очень любит дорогую обувь, а ее коллекция туфель шикарна, в ней представлены такие бренды, как «Прада» (Prada), «Кристиан Лубутен» (Christian Louboutin) и «Джимми Чу» (Jimmy Choo).
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Шоу-бизнес , Мария Кравченко , Кристиан Лубутен , Комсомольская правда
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