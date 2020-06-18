Стало известна дата развода Пелагеи

В суде назвали дату, на которую запланирован процесс по данному делу.

Стало известно, когда певицу Пелагею разведут с супругом — хоккеистом Иваном Телегиным . В Никулинском суде Москвы назначили новую дату заседания. Меньше чем через 10 дней пару могут развести.

«Состоялась беседа по делу Телегина. Дело назначено по существу на 26 июня. Рассмотрение назначено по вопросу расторжения брака», — сказала представитель Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина 5-tv.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 12 Июн 2020 в 9:04 PDT Стороны должны явиться в 11:40 утра. На данном заседании рассмотрят вопрос о разводе, а вот имущественные споры будут решать в другой раз. Представитель суда отметила, что дата заседания по разделу имущества пока не известна.

Адвокаты сторон предпочли воздержаться от комментариев по этому поводу. Тем более бракоразводный процесс должен был пройти неделей ранее, но заседание сорвалось из-за ЧП в судебном участке, сообщает сайт argumenti.ru.

О расставании пара сообщила в конце 2019 года, но документы на развод певица подала только в мае 2020-го. Договориться мирно о разделе имущества не получилось, этот спор тоже решится в суде, равно как и вопрос алиментов на трехлетнюю дочь Таисию. Жить девочка будет с матерью.