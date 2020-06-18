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Оскорбленный певец засудил Comedy Club 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
Оскорбленный певец засудил Comedy Club
Фото: Slava Antonov / YouTube
Певец Вячеслав Антонов подал в суд на Comedy Club и частично выиграл иск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Антонов набрал популярность на YouTube благодаря песням о родине, глубинке страны, самогоне и водке. Его клипы набирают миллионы просмотров.
Комики из Comedy Club тоже заметили ролики певица и назвали его творчество «сельхозстайлом», отмечает Mash. Антонов обратился в суд и потребовал один миллион рублей за нанесенный моральный ущерб и незаконное использование его видео. В итоге суд назначил ему компенсацию в 40 800 рублей.
Как писал «Рамблер», ранее Comedy Club направил письмо с извинениями за шутку о казаках верховному
атаману Союза казаков — воинов России и зарубежья Николаю Дьяконову.
Причиной конфликта стала шутка комика Андрея Бебуришвили о том, как его герой Пако «пробрался в казачий лагерь» к «мамахе» казака. Дьяконов назвал шутку пошлостью и подчеркнул, что мать для казаков — святое. Сам комик также принес извинения и назвал случившееся недопониманием.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Антонов
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