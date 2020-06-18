Арбенина раскритиковала родных погибшего Захарова

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Тот случай, когда сказать - равно присоединиться к хору, танцующему на костях, а промолчать - уже малодушие. Опомнитесь, ребята. Мы - толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать", - заявила певица.

По ее мнению, в данном инциденте "ужасно все". Так, она раскритиковала Ефремова, "убившего свой мозг" и как следствие человека, "восседающую в ток-шоу" семью погибшего, а также тех, кто видел происходящее с артистом и "ничего не делал".

"Но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты. Камня не брошу в актера Михаила Ефремова. Любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него, гоняя по телеку фильмы с его участием. Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство", - написала Арбенина.

Певица заявила, что вместо "упражнений в красноречии" пожалеет Ефремова, "ополоумевших" родственников погибшего водителя, "не притворно, а глубоко страдая".

"И в этой истории уже сказано все, кроме одного: а мы с вами сами-то без греха? Без грешочка? Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП?" – добавила она.

При этом Арбенина призвала окружающих "быть людьми" и "быть честными перед собой и своим Богом".

"И скажем Ему спасибо за то, что вовремя нас остановил в нашем личном безумии. И помолчим, наконец", – заключила музыкант.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.