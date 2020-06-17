«Факбл»: Собчак оценила сексуальность Эмина Агаларова

Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak
Телеведущая нашла мужчину вполне привлекательным.
Comment Out, как сообщал «Рамблер», предполагает участие двух звезд, которым предоставляется выбор: написать провокационный дерзкий комментарий под постом известной личности или выполнить наказание.
В последнем выпуске шоу за победу боролись телеведущая Ксения Собчак и певица Zivert. Журналистка не согласилась написать комментарий о поправках в Конституцию РФ под постом губернатора Московской области Андрея Воробьева
. Взамен она выбрала опубликовать в сториз на своей странице опрос, с кем бы ей стоило переспать. В списке оказались Эмин Агаларов, Алексей Навальный
, Светлана Лобода
, Виталий Мутко
и Тина Канделаки
.
Комментируя кандидатуру Агаларова, Собчак отметила, что он «вполне себе «факбл».
«Грустные бровки для мужчины — примета хорошего секса», - отметила телеведущая.
В качестве любовника она также положительно оценила Алексея Навального, а вот ее бывшая подруга Тина Канделаки удостоилась солидной порции критики. В частности, Собчак выразила недоумение, как женщина, которая весит под 70 килограммов, может постоянно «рекламировать спорт».