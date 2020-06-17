«Факбл»: Собчак оценила сексуальность Эмина Агаларова

Comment Out, как сообщал «Рамблер», предполагает участие двух звезд, которым предоставляется выбор: написать провокационный дерзкий комментарий под постом известной личности или выполнить наказание.

В качестве любовника она также положительно оценила Алексея Навального, а вот ее бывшая подруга Тина Канделаки удостоилась солидной порции критики. В частности, Собчак выразила недоумение, как женщина, которая весит под 70 килограммов, может постоянно «рекламировать спорт».