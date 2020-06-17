Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками

Вероника Полынина
19 минут назад
Комментарии87
Филипп Киркоров назвал представителей ВДВ, которых оскорбила сыгранная им роль десантника, людьми без юмора.
Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками
Фото: кадр видеокадр видео
«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление», - заявил певец «360».
Он отметил, что сыграл роль в пародии, причем не на десантников, а на самого себя.
По словам Киркорова, никаких угроз со стороны представителей ВДВ он не слышал, поскольку занят семьей и по-прежнему находится на самоизоляции.
Он также отметил, что претензии к видео нужно направлять его режиссерам и организаторам съемок.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram очередную серию интернет-сериала «Удалёнка». В ней менеджер предлагает артисту подзаработать, исполнив роль десантника в юмористическом скетче. Киркоров сначала отказывается, однако потом соглашается, подчеркнув, что он – «двухметровый амбал» - буквально олицетворяет ВДВ. На пробах певец, читая сценарий о том, как он делил с сослуживцем пайку, спал с ним под одним одеялом и мылся в бане, отметил, что в роли есть гомосексуальный подтекст.
Ролик вызвал негативную реакцию со стороны реальных десантников. В частности, представители Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) заявили, что это не первая попытка звезд шоу-бизнеса опорочить честь ВДВ.
Комментарии87
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress