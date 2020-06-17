Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками

Ранее, как сообщал «Рамблер», Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram
очередную серию интернет-сериала «Удалёнка». В ней менеджер предлагает артисту подзаработать, исполнив роль десантника в юмористическом скетче. Киркоров сначала отказывается, однако потом соглашается, подчеркнув, что он – «двухметровый амбал» - буквально олицетворяет ВДВ. На пробах певец, читая сценарий о том, как он делил с сослуживцем пайку, спал с ним под одним одеялом и мылся в бане, отметил, что в роли есть гомосексуальный подтекст.