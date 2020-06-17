Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками

Филипп Киркоров назвал представителей ВДВ, которых оскорбила сыгранная им роль десантника, людьми без юмора.

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«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление», - заявил певец «360».

Он отметил, что сыграл роль в пародии, причем не на десантников, а на самого себя.

По словам Киркорова, никаких угроз со стороны представителей ВДВ он не слышал, поскольку занят семьей и по-прежнему находится на самоизоляции.

Он также отметил, что претензии к видео нужно направлять его режиссерам и организаторам съемок.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram очередную серию интернет-сериала «Удалёнка». В ней менеджер предлагает артисту подзаработать, исполнив роль десантника в юмористическом скетче. Киркоров сначала отказывается, однако потом соглашается, подчеркнув, что он – «двухметровый амбал» - буквально олицетворяет ВДВ. На пробах певец, читая сценарий о том, как он делил с сослуживцем пайку, спал с ним под одним одеялом и мылся в бане, отметил, что в роли есть гомосексуальный подтекст.