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Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам

Вероника Полынина
15 минут назад
Комментарии17
Телеведущая Ксения Собчак в эфире Youtube-шоу Comment Out отнесла Яну Рудковскую к проституткам, после чего призналась, что ее отношения с подругой испорчены навсегда.
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выполняя одно из заданий шоу, Собчак позвонила Рудковской и сделала вид, что находится на радиостанции «Эхо Москвы».
Собчак заявила, что подключает Рудковскую к эфиру, в котором они с Алексеем Венедиктовым и слушателями обсуждают тему легализации проституции в России. После этого она задала Рудковской вопрос:
«Яна, мы хотели у тебя узнать: если ее (проституцию) легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?»
Продюсер, услышав оскорбительный вопрос, бросила трубку. После этого Собчак признала, что испортила отношения с Рудковской.
«Я даже покраснела. Впервые в жизни», - прокомментировала свою выходку телеведущая.
Как сообщал «Рамблер», в рамках того же шоу Ксения Собчак назвала певца и предпринимателя Эмина Агаларова сексуально привлекательным и раскритиковала свою бывшую подругу Тину Канделаки. Собчак выразила недоумение в связи с тем, что женщина, которая «весит под 70 кг», постоянно «рекламирует спорт».
Комментарии17
Шоу-бизнес,Эмин Агаларов,Алексей Венедиктов,Тина Канделаки,Яна Рудковская,Ксения Собчак,Эхо Москвы
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