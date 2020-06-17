Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам

Выполняя одно из заданий шоу, Собчак позвонила Рудковской и сделала вид, что находится на радиостанции «Эхо Москвы».
Собчак заявила, что подключает Рудковскую к эфиру, в котором они с Алексеем Венедиктовым и слушателями обсуждают тему легализации проституции в России. После этого она задала Рудковской вопрос:
«Яна, мы хотели у тебя узнать: если ее (проституцию) легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?»
Продюсер, услышав оскорбительный вопрос, бросила трубку. После этого Собчак признала, что испортила отношения с Рудковской.
«Я даже покраснела. Впервые в жизни», - прокомментировала свою выходку телеведущая.
Как сообщал «Рамблер», в рамках того же шоу Ксения Собчак назвала певца и предпринимателя Эмина Агаларова сексуально привлекательным и раскритиковала свою бывшую подругу Тину Канделаки. Собчак выразила недоумение в связи с тем, что женщина, которая «весит под 70 кг», постоянно «рекламирует спорт».