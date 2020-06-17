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Пригожин открестился от шикарного дома на Рублевке 

Lenta.ru 21 минуту назад
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг появившуюся в СМИ информацию о приобретении им дома на Рублевке за 55 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей). Официальный комментарий он дал изданию StarHit.
«Если бы у меня были 50 миллионов долларов, точно потратил бы их по-другому, — заявил Пригожин. — Я пока не выжил из ума, чтобы за такие деньги брать подмосковный дом. И за 20 миллионов не купил бы. Мог бы взять разве что в ипотеку, как в Швейцарии много лет назад. Но официально заявляю — у меня таких средств нет».
Продюсер открестился от дорогостоящей покупки, отметив, что содержание столь шикарного объекта недвижимости требует значительных затрат, а «мы люди обеспеченные, но скромные». Он пояснил, что приезжал в поместье на Рублево-Успенском шоссе в гости к товарищу, где его и сфотографировали папарацци.
«Да, не отрицаю, я изучал дома на нескольких подмосковных направлениях, и пребываю просто в шоке от их стоимости — она космическая! В какой-то момент хотели снять дачу, но цены — кошмар», — резюмировал Пригожин.
Информация о том, что продюсер и его супруга певица Валерия якобы купили особняк на Рублевке, была опубликована в СМИ днем ранее. Сообщалось, что чета выбрала поместье, ранее принадлежавшее экс-главе «Русала» Александру Булыгину.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Александр Булыгин , Иосиф Пригожин , Валерия , Русал
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