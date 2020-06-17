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Ветераны афганской войны изъявили желание поколотить Филиппа Киркорова за провокационный ролик о десантниках, сообщает телеканал «360». Воины интернационалисты подчеркнули, что у артиста «нет ни стыда, ни совести».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram очередную серию интернет-сериала «Удалёнка». В ней менеджер предлагает артисту подзаработать, исполнив роль десантника в юмористическом скетче. Киркоров сначала отказывается, однако потом соглашается, подчеркнув, что он — «двухметровый амбал» буквально олицетворяет ВДВ. На пробах певец, читая сценарий о том, как он делил с сослуживцем пайку, спал с ним под одним одеялом и мылся в бане, отметил, что в роли есть гомосексуальный подтекст.

Ролик вызвал негативную реакцию со стороны реальных десантников. В частности представители Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) заявили, что это не первая попытка звезд шоу-бизнеса опорочить честь ВДВ.

«Хватить с ними сюсюкаться. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему (Киркорову) врежу, куда он заслуживает», — заявил заместитель председателя организации Владимир Кошелев.

В Екатеринбурге представитель РСВА Виктор Бабенко заявил, что Киркорову лучше не пересекать границу Свердловской области, поскольку местные десантники готовят ему «горячую встречу».