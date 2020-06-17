Боня оправдалась за «алкоголиков и нищебродов»

Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня в сториз привела свои размышления относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ. Её критике в первую очередь подвергся тезис о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Телезвезда заявила, что государству следовало бы материально поддерживать бизнесменов, которые платят налоги, а не «нищебродов», «алкашей» и «наркоманов», работающих за МРОТ.

Досталось от Бони также россиянам, которые получают от государства социальные выплаты. Их бывшая участница «Дома-2» навала ни к чему не стремящимися «бездельниками».

Позже телезвезда опубликовала пост, в котором заверила подписчиков, что ее неправильно поняли. Она подчеркнула, что говорила только о людях, страдающих различными формами зависимости. По словам Бони, если кто-то оскорбился ее высказыванием, то скорее всего он действительно является алкоголиком или бездельничает.