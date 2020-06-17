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Боня объяснилась за «нищебродов» и «алкашей» 

Павел Тиунов 28 минут назад
Боня оправдалась за «алкоголиков и нищебродов»
Фото: РИА Новости
Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня прокомментировала своё скандальное высказывание, в котором назвала россиян, получающих минимальную оплату за свой труд, «нищебродами», «алкашами» и наркоманами. Девушка пояснила, что на самом деле имела в виду в видео, опубликованном в Instagram.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня в сториз привела свои размышления относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ. Её критике в первую очередь подвергся тезис о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Телезвезда заявила, что государству следовало бы материально поддерживать бизнесменов, которые платят налоги, а не «нищебродов», «алкашей» и «наркоманов», работающих за МРОТ.
Досталось от Бони также россиянам, которые получают от государства социальные выплаты. Их бывшая участница «Дома-2» навала ни к чему не стремящимися «бездельниками».
Высказывание девушки вызвало широкий общественный резонанс. В частности, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов уличил Боню в отсутствии мозга.
Позже телезвезда опубликовала пост, в котором заверила подписчиков, что ее неправильно поняли. Она подчеркнула, что говорила только о людях, страдающих различными формами зависимости. По словам Бони, если кто-то оскорбился ее высказыванием, то скорее всего он действительно является алкоголиком или бездельничает.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Виталий Милонов , Госдума
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