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Тарантино назвали расистом

Артём Кульша
иещё 7
19 минут назад
Комментарии3
Американский режиссер Квентин Тарантино обожает слово «ниггер». Об этом, как сообщает Yahoo, заявил американский сценарист Джон Ридли.
Тарантино обвинили в расизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тарантино, как сообщал «Рамблер», снял такие фильмы, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета» и «Омерзительная восьмерка». Он дважды выигрывал премию «Оскар» — за сценарии к «Криминальному чтиву» и фильму «Джанго освобожденный».
Ридли — сценарист таких фильмов и сериалов, как «Три короля», «12 лет рабства», «Бен-Гур» и «Американское преступление». В 2014 году он был удостоен «Оскара» за сценарий «12 лет рабства».
На днях он заявил, что в некотором смысле Тарантино обожает слово «ниггер», оскорбительное для афроамериканцев. Ридли объяснил это тем, что его часто используют персонажи фильмов режиссера. При этом он высказал мнение, что Тарантино использует это слово в своих картинах не в определенном контексте, а просто так.
«Это больно и приводит в ярость», — признался он.
Тем не менее сценарист заверил, что не призывает к запрету на использование слова «ниггер» в произведениях искусства или в публичном пространстве.
Комментарии3
Шоу-бизнес,В мире,Джон Ридли,Квентин Тарантино
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