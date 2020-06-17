Тарантино обвинили в расизме

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Тарантино, как сообщал «Рамблер», снял такие фильмы, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета» и «Омерзительная восьмерка». Он дважды выигрывал премию «Оскар» — за сценарии к «Криминальному чтиву» и фильму «Джанго освобожденный».

Ридли — сценарист таких фильмов и сериалов, как «Три короля», «12 лет рабства», «Бен-Гур» и «Американское преступление». В 2014 году он был удостоен «Оскара» за сценарий «12 лет рабства».

На днях он заявил, что в некотором смысле Тарантино обожает слово «ниггер», оскорбительное для афроамериканцев. Ридли объяснил это тем, что его часто используют персонажи фильмов режиссера. При этом он высказал мнение, что Тарантино использует это слово в своих картинах не в определенном контексте, а просто так.

«Это больно и приводит в ярость», — признался он.