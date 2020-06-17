Певцов рассказал о тайных похоронах матери

Мать актера Дмитрия Певцова Ноэми Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, на похоронах присутствовали лишь члены семьи, Певцов сообщил о смерти матери только через неделю.

В своем Instagram актер рассказал , что его мать долгое время занималась конным спортом, добровольно съездила на целину, говорила на пяти языках и всю жизнь работала врачом.

«Когда еще могла ходить и стоять, обыгрывала меня в пинг-понг. <…> Помню, как вместе опробовали дайвинг, а маме перед погружением «стукнуло» уже 72», — рассказал Певцов.

После выхода на пенсию в середине 90-х Ноэми Роберт организовала и стала президентом первой в России Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта.

Как сообщал «Рамблер», отец актера, советский спортсмен и тренер по современному пятиборью Анатолий Певцов скончался в сентябре 2013-го на 84-м году жизни. За год до этого актер потерял 22-летнего сына.