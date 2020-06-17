Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певцов тайно похоронил мать 

Мария Иванова и ещё 5 23 минуты назад
Певцов рассказал о тайных похоронах матери
Фото: РИА Новости
Мать актера Дмитрия Певцова Ноэми Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, на похоронах присутствовали лишь члены семьи, Певцов сообщил о смерти матери только через неделю.
В своем Instagram актер рассказал, что его мать долгое время занималась конным спортом, добровольно съездила на целину, говорила на пяти языках и всю жизнь работала врачом.
«Когда еще могла ходить и стоять, обыгрывала меня в пинг-понг. <…> Помню, как вместе опробовали дайвинг, а маме перед погружением «стукнуло» уже 72», — рассказал Певцов.
После выхода на пенсию в середине 90-х Ноэми Роберт организовала и стала президентом первой в России Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта.
Как сообщал «Рамблер», отец актера, советский спортсмен и тренер по современному пятиборью Анатолий Певцов скончался в сентябре 2013-го на 84-м году жизни. За год до этого актер потерял 22-летнего сына.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Певцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кличко оконфузился в прямом эфире
Кличко оконфузился в прямом эфире
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Сушант Сингх Раджпут покончил с собой в 34 года
Сушант Сингх Раджпут покончил с собой в 34 года
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Видео
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение