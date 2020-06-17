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Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО 

Lenta.ru и ещё 6 35 минут назад
Стало известно о желании Ефремова сесть в СИЗО
Фото: Илья Покалякин / «Коммерсантъ»
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
По его словам, актер «категорично хотел», чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в следственном изоляторе. Пашаев отметил, что артист «места себе не находит» из-за погибшего Сергея Захарова и почти не ест.
«В год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои», — сказал адвокат.
Он добавил, что никто не понимает до конца причину, по которой актер сел пьяным за руль.
Ранее Пашаев рассказал, что Ефремов чувствует себя «очень тяжело». При этом актер не обращается за помощью к врачам, поскольку «сам этого не хочет. Он очень плохо себя чувствует — и душевно, и физически», — заявил он.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.
Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Родные Захарова предложение актера отвергли.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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