«Неуклюжая и прыщавая»: Оганезов «проехался» по Боне

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня , назвавшая получающих МРОТ россиян «алкоголиками», выросла в нищете и сохранила в себе злость на собственное детство. Такое мнение выразил Народный артист России , советский и российский пианист, актер и композитор Левон Оганезов

«Я помню, как она приехала показаться на «Дом-2». Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка. Видимо, у нее была цель пробиться. Выросла она в нищете. Отсюда злость на свое собственное детство», — сказал Оганезов в интервью «Пятому каналу».

Артист отметил, что в России замечательная молодежь, а людям не стоит обижаться на Боню, так как она «падшая душа».

Ранее Виктория Боня в своем Instagram написала, что россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами». По мнению телеведущей, помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых не развивался в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса.