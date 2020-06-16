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Оганезов назвал Боню падшей из-за слов про МРОТ и россиянах 

Ura.Ru 17 минут назад
«Неуклюжая и прыщавая»: Оганезов «проехался» по Боне
Фото: ТАСС
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, назвавшая получающих МРОТ россиян «алкоголиками», выросла в нищете и сохранила в себе злость на собственное детство. Такое мнение выразил Народный артист России, советский и российский пианист, актер и композитор Левон Оганезов.
«Я помню, как она приехала показаться на «Дом-2». Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка. Видимо, у нее была цель пробиться. Выросла она в нищете. Отсюда злость на свое собственное детство», — сказал Оганезов в интервью «Пятому каналу».
Артист отметил, что в России замечательная молодежь, а людям не стоит обижаться на Боню, так как она «падшая душа».
Ранее Виктория Боня в своем Instagram написала, что россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами». По мнению телеведущей, помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых не развивался в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Левон Оганезов , Виктория Боня
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