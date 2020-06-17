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«Кто-то сценарий красивый прописал»: Валерия о «покупке» Пригожиным особняка на Рублевке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Валерия усмотрела политику в слухах о муже
Фото: globallookpress.com
Певица Валерия в Instagram прокомментировала информацию, что ее супруг продюсер Иосиф Пригожин собирается якобы купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов.
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Кто — то сценарий " красивый" прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой? Ладно Telegram — каналы, которым нет доверия, но когда ложь исходит из уст человека, который всегда относился к числу профессиональных журналистов Андрея Караулова, какой вывод можно сделать? Налицо явное преследование каких — то интересов — либо политических, либо финансовых. Теперь, читающие люди, думайте. (Очень надеюсь, что умеющие это делать ещё не перевелись).

Публикация от  VALERIYA (@valeriya)

«Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?»
Как отметила певица, она еще понимает, когда подобную информацию распространяют телеграм-каналы, к которым нет доверия. Но она не понимает, почему ложь порой исходит от профессиональных журналистов. Звезда считает, что налицо преследование либо политических, либо финансовых интересов. Исполнительница выразила надежду, что в стране еще не перевелись думающие люди.
Напомним, что ранее журналист Андрей Караулов рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов.
Отметим, что у Валерии и Пригожина нет дачи в России. Они не раз это подчеркивали. К примеру, пандемию они пережидают в квартире. В то же время у них имеется особняк в Швейцарии на берегу Женевского озера.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Евровидение , Андрей Караулов , Иосиф Пригожин , Валерия
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