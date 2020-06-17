Валерия усмотрела политику в слухах о муже

«Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?»

Как отметила певица, она еще понимает, когда подобную информацию распространяют телеграм-каналы, к которым нет доверия. Но она не понимает, почему ложь порой исходит от профессиональных журналистов. Звезда считает, что налицо преследование либо политических, либо финансовых интересов. Исполнительница выразила надежду, что в стране еще не перевелись думающие люди.

Напомним, что ранее журналист Андрей Караулов рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов.

Отметим, что у Валерии и Пригожина нет дачи в России. Они не раз это подчеркивали. К примеру, пандемию они пережидают в квартире. В то же время у них имеется особняк в Швейцарии на берегу Женевского озера.