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«На море охота»: Галкин показал, как рассекает по волнам на сибобе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«На море охота»: Галкин показал, как рассекает по волнам
Фото: globallookpress.com
Несмотря на то, что самоизоляция официально завершилась, границы страны из-за коронавируса продолжают оставаться закрытыми — их можно пересечь только для поездки в командировку или на лечение. И для россиян это означает, что заграничного отпуска в этом году, увы, может и не случиться. Еще в изоляции многие селебрити разбирали свои фото— и видеоархивы, чтобы поностальгировать о былых солнечных деньках на море или океане. И вот теперь Максим Галкин тоже достал из закромов свой прошлогодний ролик с отдыха.
На видео супруг Аллы Пугачевой резвится на волнах, рассекая их на сибобе — буксировщике для подводного плавания.
«Чего-то на море охота» — признался Галкин, подписав видео.
В комментариях поклонники согласились с телеведущим, что с наступлением лета все больше хочется отправиться в отпуск — на райские тропические острова или к побережью океана. Но многие с сожалением заметили, что в этом году этой мечте, увы, вряд суждено сбыться.
«Эххх, море… мореее», «Ой, Максим, очень охота», «Приезжайте в Геленджик», «Здорово», «Что за штука такая, вы на ней прям как дельфин плаваете!», «Круто!» — написали люди.
Все время в период пандемии Максим Галкин и Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой проводят в семейном замке в деревне Грязь. Там знаменитый телеведущий любит прогуляться по своему саду. Особенно сильно он восхищается приусадебным участком в период цветения — и с удовольствием делится красотой со своими подписчиками.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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