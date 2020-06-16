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«Г***но жрать — это к Тимати»: Собчак сделала заявление 

Артём Кульша 45 минут назад
«Г***но жрать — это к Тимати»
Фото: ТАСС
Рэпер Тимати ест экскременты. Об этом журналистка Ксения Собчак заявила в эфире YouTube-шоу Comment Out.
Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Тимати и Собчак записали песню «Потанцуй со мной» и выпустили клип на нее. Его частью стала разыгранная ими пародия на интимное видео с участием американской телезвезды Пэрис Хилтон, опубликованное в интернете незадолго до того.
На днях Тимати, рэпер Джиган и блогер Даня Милохин выпустили клип на песню «Хавчик». В ней есть строка «В интернете есть ролик, как я пилю доску». Собчак сочла это намеком и заявила, что Тимати совсем рехнулся. Тот ответил ей тем, что, активно прибегая к нецензурной брани, обвинил в предвзятости по отношению к нему, назвал не девочкой и животным.
«Если говно жрать, то это к Тимати», — заявила Собчак в ходе нового эпизода Comment Out, который был обнародован сегодня.
Тимати назвал Собчак животным за ее шутку об изнасиловании певца Стаса Костюшкина. В мае тот рассказал, что пережил сексуальное насилие со стороны мужчины, когда ему было около восьми лет.
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Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Ксения Собчак , Пэрис Хилтон
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