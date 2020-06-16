Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Тимати и Собчак записали песню «Потанцуй со мной» и выпустили клип на нее. Его частью стала разыгранная ими пародия на интимное видео с участием американской телезвезды Пэрис Хилтон , опубликованное в интернете незадолго до того.

На днях Тимати, рэпер Джиган и блогер Даня Милохин выпустили клип на песню «Хавчик». В ней есть строка «В интернете есть ролик, как я пилю доску». Собчак сочла это намеком и заявила, что Тимати совсем рехнулся. Тот ответил ей тем, что, активно прибегая к нецензурной брани, обвинил в предвзятости по отношению к нему, назвал не девочкой и животным.

«Если говно жрать, то это к Тимати», — заявила Собчак в ходе нового эпизода Comment Out, который был обнародован сегодня.