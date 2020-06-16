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«Душа болит»: Проскурякова вступилась за Агату Муцениеце 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Душа болит»: Проскурякова вступилась за Агату Муцениеце
Фото: globallookpress.com
О своих непростых отношениях с супругом Агата Муцениеце рассказывала в беседе с поклонниками в соцсети. Так, после одной из ссор с Прилучным девушка записала эмоциональное обращение в Instagram, сообщив, что она вместе с детьми была вынуждена перебраться из загородного дома в городскую квартиру. Ко всему прочему, актриса из фильма «Тобол» подметила, что сейчас ей важно позаботиться о наследниках: семилетнем Тимофее и четырехлетней Мии. Агата хочет, чтобы ее дети росли в полной гармонии и любви, как можно дольше оставаясь в неведении, относительно каких-то разногласий между взрослыми.
За Агату вступилась и Юлия Проскурякова. Супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева уточнила, что Муцениеце поступает интуитивно и все делает правильно. Певица уверена, что со временем Муцениеце перелистнет эту страницу своей жизни и будет готова к чему-то новому. Но в этом процессе, как говорит артистка, экс-возлюбленную Прилучного никто не должен торопить. Проскурякова с понимаем отнеслась к тому, что весь этот непростой этап Агата переживала со своими поклонниками. Делясь с общественностью самым сокровенным. Супруга музыканта не сомневается, что бывшая возлюбленная актера из сериала «Мажор» переживает не только за себя, но и за Павла, их общих детей.
«Пусть что-то с ошибками и душа у вас болит, это ощущается, за детей, за Павла», — приводит 7days.ru слова Юлии Проскуряковой.
Певица считает Агату рассудительной и очень эмоциональной женщиной. Супруга композитора посоветовала Муцениеце не обращать внимание на слова и критику поклонников. Ведь в этой ситуации только она может решать, как будет лучшее ей самой и ее близким.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова , Агата Муцениеце , журнал "7 Дней"
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