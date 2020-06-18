Клинцевич, воевавший в Афганистане в рядах ВДВ, предположил, что артист хотел эпатировать публику.

"Тельняшка и берет — это сакральные символы. Он, видимо, этого не понимает. Решили, что раз кокарды нет, то все можно. Но десантный берет это священный знак для любого бойца любого полка", — заявил он.

Сенатор отметил, что в любом обществе есть неписанные законы, которые нельзя нарушать. По его мнению, Киркоров своим поведением бросил явный вызов.

При этом Клинцевич поддержал бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова , посоветовавшему певцу извиниться и убрать пасквиль из соцсетей.

"Он играет с огнем. При этом его никто никогда не унижал как профессионала, все уважали его как артиста, не оскорбляли честь и достоинство. Считали его талант достоянием России. Нужно учитывать настроения общества и не переходить грань. Это недопустимо", - заключил сенатор.

Ранее Киркоров в видео для юмористического скетч-шоу предстал в образе десантника, что вызвало недовольство Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".