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"Играет с огнем": Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников

РИА Новостииещё 32
12 минут назад
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Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с телеканалом "360" ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
Клинцевич, воевавший в Афганистане в рядах ВДВ, предположил, что артист хотел эпатировать публику.
"Тельняшка и берет — это сакральные символы. Он, видимо, этого не понимает. Решили, что раз кокарды нет, то все можно. Но десантный берет это священный знак для любого бойца любого полка", — заявил он.
Сенатор отметил, что в любом обществе есть неписанные законы, которые нельзя нарушать. По его мнению, Киркоров своим поведением бросил явный вызов.
При этом Клинцевич поддержал бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, посоветовавшему певцу извиниться и убрать пасквиль из соцсетей.
"Он играет с огнем. При этом его никто никогда не унижал как профессионала, все уважали его как артиста, не оскорбляли честь и достоинство. Считали его талант достоянием России. Нужно учитывать настроения общества и не переходить грань. Это недопустимо", - заключил сенатор.
Ранее Киркоров в видео для юмористического скетч-шоу предстал в образе десантника, что вызвало недовольство Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, кадровый офицер ВДВ Александр Шерин заявил, что не увидел в ролике с участием артиста ничего оскорбительного.
Комментарии36
Шоу-бизнес,Политика,Александр Шерин,Владимир Шаманов,Франц Клинцевич,Филипп Киркоров,Госдума,Афганистан
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