Ефремова увезли на допрос

Днем в среду, 17 июня, актера Михаила Ефремова забрали из квартиры на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash опубликовал видео с Ефремовым, который в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний спускается к машине. Актер не стал отвечать на вопросы журналистов, отметив, что это запрещено условиями домашнего ареста.

Как писал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.