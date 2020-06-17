Ефремова увезли на допрос

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Ефремова увезли из квартиры на допрос 

Мария Иванова и ещё 22 45 минут назад
Днем в среду, 17 июня, актера Михаила Ефремова забрали из квартиры на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Mash опубликовал видео с Ефремовым, который в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний спускается к машине. Актер не стал отвечать на вопросы журналистов, отметив, что это запрещено условиями домашнего ареста.
Как писал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Шоу-бизнес , Видео , Вызов на допрос , ДТП Ефремова , Михаил Ефремов , ФСИН
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