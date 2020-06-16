Шепелев проигнорировал годовщину смерти Фриске 

В 2013 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Фриске больна раком головного мозга. 15 июня 2015-го она скончалась. Фриске и Шепелев встречались в течение нескольких лет перед ее смертью. В 2013-м у них родился сын Платон.

«Телеведущий вообще словно испарился», — отмечает «Телепрограмма».

Последний пост в своем инстаграме он сделал 22 мая. В нем Шепелев выразил уверенность, что рано или поздно жизнь вернется на привычный круг после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.