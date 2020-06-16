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Шепелев проигнорировал годовщину смерти Фриске 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Шепелев проигнорировал годовщину смерти Фриске
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев проигнорировал годовщину смерти своей возлюбленной певицы Жанны Фриске. Об этом сообщает «Телепрограмма».
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Фриске больна раком головного мозга. 15 июня 2015-го она скончалась. Фриске и Шепелев встречались в течение нескольких лет перед ее смертью. В 2013-м у них родился сын Платон.
Вчера многие друзья певицы опубликовали в своих социальных сетях посты, посвященные ее кончине ровно пять лет назад. В частности, это сделали ее коллеги по группе «Блестящие» Анна Семенович и Юлия Ковальчук. Аналогичную публикацию сделала сестра Фриске Наталья, а Шепелев не сделал.
«Телеведущий вообще словно испарился», — отмечает «Телепрограмма».
Последний пост в своем инстаграме он сделал 22 мая. В нем Шепелев выразил уверенность, что рано или поздно жизнь вернется на привычный круг после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Будут и рестораны, и поцелуи. И никаких масок. И никакого страха. Все будет хорошо, ребята!» — написал он.
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Шоу-бизнес , Другое , Наталья Фриске , Юлия Ковальчук , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Анна Семенович
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