«Ученые еще не научили импланты думать»

В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений, в том числе об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Вчера Боня призвала не повышать МРОТ, потому что социальные выплаты в России получают лишь нищеброды и алкоголики, а человек должен получать «десятку», если его труд столько стоит.

Милонов, комментируя заявление бывшей участницы реалии-шоу «Дом 2», выразил уверенность, что у нее отсутствует мысль как таковая. В этой связи он отказался считать слова Бони высказыванием.

«Ученые еще не научили силиконовые импланты думать», — добавил парламентарий, высказав мнение, что у телезвезды отсутствует такая часть организма, как мозг.