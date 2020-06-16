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«Ученые еще не научили импланты думать»: Милонов о Боне 

Артём Кульша 51 минуту назад
«Ученые еще не научили импланты думать»
Фото: РИА Новости
Силиконовые имплантаты в груди телезвезды Виктории Бони еще не научились думать. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил телеканалу РЕН ТВ.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений, в том числе об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Вчера Боня призвала не повышать МРОТ, потому что социальные выплаты в России получают лишь нищеброды и алкоголики, а человек должен получать «десятку», если его труд столько стоит.
Милонов, комментируя заявление бывшей участницы реалии-шоу «Дом 2», выразил уверенность, что у нее отсутствует мысль как таковая. В этой связи он отказался считать слова Бони высказыванием.
«Ученые еще не научили силиконовые импланты думать», — добавил парламентарий, высказав мнение, что у телезвезды отсутствует такая часть организма, как мозг.
В мае журналист Владимир Соловьев назвал Боню удивительным созданием, высказал мнение о том, что губы достались ей на ближайшем рынке, а также о том, что она употребляет запрещенные вещества. Так он прокомментировал ее мнение о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 является всемирным заговором.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Виктория Боня , Владимир Соловьев , Виталий Милонов , Владимир Путин , Госдума , РЕН ТВ
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