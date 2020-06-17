На Егора Крида подали в суд

Егора Крида обвинили в плагиате текста песни «Крутой», сообщает Telegram-канал Mash. С популярного певца хотят взыскать более 100 тысяч рублей, а также планируется запретить ему исполнять хит.

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Журналисты обнаружили исковое заявление некого Дмитрия Рыжакова в Кунцевском суде столицы. Мужчина уверяет, что именно он – автор текста песни «Крутой», которую исполняет Егор Крид. Рыжков указал, что в результате публикации хита его авторские права были нарушены, а ему лично был нанесен моральный вред. Размер требуемой с артиста компенсации он оценил в 110 тысяч рублей.

Отмечается, что первое заседание по делу о возможном плагиате состоится 6 июля. Сам Крид новость о предстоящем судебном разбирательстве пока никак не прокомментировал.

Клип на песню «Крутой» Егора Крида был опубликован в YouTube год назад. К настоящему моменту он собрал более 34 миллионов просмотров.