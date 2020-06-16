Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бабкина откровенно рассказала о романе с Розенбаумом 

Павел Тиунов и ещё 10 1 час назад
Бабкина откровенно рассказала о романе с Розенбаумом
Фото: РИА Новости
У Надежды Бабкиной в прошлом были близкие отношения с Александром Розенбаумом. Об этом сама певица рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Народная артистка до сих пор вспоминает роман с певцом с нежностью и теплотой в голосе. Она подчеркнула, что была однйо из тех, кто помогал продивгать профессиональную карьеру артиста.
По ее словам, она «просила за него» в Министерстве культуры.
«Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан», — подчеркнула певица.
Розенбаум всегда пользовался большой популярностью у представительниц прекрасного пола, отметила Бабкина. При этом артистка заявила, что до сих пор неравнодушна к нему.
«Нежность и чувство к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант. Я радуюсь его успеху», — резюмировала она.
В настоящее время Бабкина и Розенбаум общаются по-дружески. При этом певица подчеркнула, что не все между ними говорится вслух.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Розенбаум , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение