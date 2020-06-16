Бабкина откровенно рассказала о романе с Розенбаумом 

У Надежды Бабкиной в прошлом были близкие отношения с Александром Розенбаумом . Об этом сама певица рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Народная артистка до сих пор вспоминает роман с певцом с нежностью и теплотой в голосе. Она подчеркнула, что была однйо из тех, кто помогал продивгать профессиональную карьеру артиста.

По ее словам, она «просила за него» в Министерстве культуры

«Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан», — подчеркнула певица.

Розенбаум всегда пользовался большой популярностью у представительниц прекрасного пола, отметила Бабкина. При этом артистка заявила, что до сих пор неравнодушна к нему.

«Нежность и чувство к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант. Я радуюсь его успеху», — резюмировала она.

В настоящее время Бабкина и Розенбаум общаются по-дружески. При этом певица подчеркнула, что не все между ними говорится вслух.