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Федосеева-Шукшина рассказала, как Алибасов лишил её квартиры 

News.ru 33 минуты назад
Федосеева-Шукшина жалуется, что Алибасов лишил её квартиры
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как её муж Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру супруги в Новой Москве. Продюсер составил договор дарения, пока жена лечилась в Болгарии.
Бари и его адвокат Сергей Жорин привезли меня в контору, дали подписать некий листочек. Я спрашиваю его, мол, что это. Он говорит: «Подписывай, я же подписал». Ну я и решила, что всё нормально, — цитирует Федосееву-Шукшину журнал StarHit.
Актриса заявил, что не держит зла на супруга, но призвала Алибасова извиниться перед её дочерью Ольгой — продюсер назвал женщину воровкой, которая пытается получить квартиру.
Как писал NEWS.ru, адвокат Алибасова объяснил случившееся желанием Алибасова спасти двухкомнатную квартиру от махинаций дочери Ольги, которая вдруг возникла и начала претендовать на жилплощадь престарелой артистки.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Сергей Жорин , Бари Алибасов , StarHit
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