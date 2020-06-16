Федосеева-Шукшина жалуется, что Алибасов лишил её квартиры

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как её муж Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру супруги в Новой Москве. Продюсер составил договор дарения, пока жена лечилась в Болгарии.

Бари и его адвокат Сергей Жорин привезли меня в контору, дали подписать некий листочек. Я спрашиваю его, мол, что это. Он говорит: «Подписывай, я же подписал». Ну я и решила, что всё нормально, — цитирует Федосееву-Шукшину журнал StarHit.

Актриса заявил, что не держит зла на супруга, но призвала Алибасова извиниться перед её дочерью Ольгой — продюсер назвал женщину воровкой, которая пытается получить квартиру.

Как писал NEWS.ru, адвокат Алибасова объяснил случившееся желанием Алибасова спасти двухкомнатную квартиру от махинаций дочери Ольги, которая вдруг возникла и начала претендовать на жилплощадь престарелой артистки.