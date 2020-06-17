«Прокуратура и все центральные каналы и газеты рассказали об алкоголе и наркотиках в крови у Михаила. Но никто <…> не сделал акцент, с моей точки зрения, на главном: 3. В КРОВИ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ОБНАРУЖЕНО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СНОТВОРНОЕ!» — написал Джигурда (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он заявил, что перед аварией Ефремов был в баре и «неизвестно с кем» пил. Видеозаписи из бара пропали, отметил актер.

«Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения (не получив никаких особенных повреждений) И был ли он за рулём (сам он ничего не помнит)» — добавил Джигурда.

Он обратил внимание, что последние выпуски «Господина Заразного» Ефремова высмеивали власть. Джигурда считает, что историю с ДТП могли «раздуть», чтобы дать «громкий сигнал» ярко и смело критикующим чиновников людям.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.