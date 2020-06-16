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На похоронах Трушкина неизвестный украл полмиллиона 

Павел Тиунов и ещё 2 13 минут назад
На похоронах Трушкина случился скандал
Фото: РИА Новости
На похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина молодой человек, внедрившись в траурный процесс под видом помощника Евгения Петросяна, вскрыл машину главы ритуальной службы и похитил полмиллиона рублей, заявил «Собеседнику» сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин. Он отметил, что вор действовал не один.
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Похититель, по словам Затравкина, появился в церкви, где проходило прощание с Трушкиным. Он представился Николаем и заявил, что является помощником Петросяна, который отказался от присутствия на похоронах из-за боязни заразиться коронавирусом. Молодой человек оказался на редкость коммуникабельным и быстро втерся ко всем присутствующим в доверие. Он активно участвовал в организации похорон: покупал свечи, нес гроб с телом покойного, принимал венки.
«После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков», — отметил Затравкин.
По его словам, опознать вора будет непросто, поскольку его лицо практически все время закрывала медицинская маска. При этом пианист припомнил, что однажды «Николай» снял средство защиты, когда выходил покурить на улицу с главой ритуальной службы.
Затравкин также подчеркнул, что, судя по записи с камер видеонаблюдения, вор действовал не один: после того как в его руках оказались полмиллиона рублей, он быстро сел к поджидающему его человеку в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Жертва кражи обратился в полицию. В настоящее время ведется расследование.
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Шоу-бизнес , Анатолий Трушкин , Евгений Петросян
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