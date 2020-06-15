На записи актер исполнил песню на мотив «Кабриолета» Любови Успенской

«А я сяду… На десять лет», — спел он.

Голованов назвал песню «пророческой».

Как сообщал «Рамблер», 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.