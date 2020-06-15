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«Сяду на 10 лет»: опубликовано «пророческое» видео с Ефремовым 

Мария Иванова и ещё 1 24 минуты назад
Журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов показал ролик, на котором актер Михаил Ефремов пророчит себе десять лет тюрьмы. Видео Голованов опубликовал в своем Telegram-канале.
На записи актер исполнил песню на мотив «Кабриолета» Любови Успенской.
«А я сяду… На десять лет», — спел он.
Голованов назвал песню «пророческой».
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Роман Голованов , Любовь Успенская , Комсомольская правда
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