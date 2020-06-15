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«Как можно не принять искреннее раскаяние?»: Мария Шукшина призвала простить Ефремова 

Экспресс газета 37 минут назад
Мария Шукшина призвала простить Ефремова
Фото: РИА Новости
После ДТП с Михаилом Ефремовым многие коллеги артиста в той или иной форме решили его поддержать. Высказалась и Мария Шукшина. Актриса напомнила, что Ефремов раскаялся, и отметила, что дело православных — принять его раскаяние.
Она процитировала Ф. М. Достоевского: «Природа человеческая не терпит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него». Под «богохульством» Мария, видимо, имеет в виду неприятие искреннего раскаяния и «продажу своих страданий», в которых она обвинила семью погибшего Сергея Захарова.
По мнению Шукшиной, с нашей страной и обществом происходит беда.
«Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?» — недоумевает Мария.
Актриса заявила, что не поймет и не примет тех, кто «как вороны кружат, выискивая очередную жертву, не брезгуя ничем, ни плясками на костях, ни падением человека (желательно известного!)» и «всю ту братию, которая обрушилась с гневными речами на Мишу, стараясь побольней ударить по лежачему». С последним, как отмечает Мария, многие и обнимались, и выпивали.
Из-за трагедии, которая обрушилась на обе семьи — Ефремова и Захарова — вскрылся «нарыв» общества. Оказалось, что в отсутствие национальной идеи и нравственных правил на первое место вышла Свобода от нравственности, а национальной идеей стал лозунг «Хлеба и зрелищ». И это приводит автора поста в ужас.
«Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным. Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» — задается вопросом Мария.
Многие подписчики поблагодарили звезду за этот пост, выразив свою солидарность. Впрочем, некоторые напоминают: раскаяние принять надо, но и отвечать по всей строгости закона Михаилу придется.
Ранее Ефремов опубликовал видеообращение, в котором покаялся за устроенное им смертельное ДТП. Однако многие не поверили артисту, не услышав искренности в его словах.
Семья погибшего Захарова также отказалась принимать извинения и финансовую помощь от артиста. В такой жесткой позиции их поддерживает адвокат Александр Добровинский, взявшийся бесплатно представлять их интересы в суде.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Мария Шукшина , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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