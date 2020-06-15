Мария Шукшина призвала простить Ефремова

После ДТП с Михаилом Ефремовым многие коллеги артиста в той или иной форме решили его поддержать. Высказалась и Мария Шукшина . Актриса напомнила, что Ефремов раскаялся, и отметила, что дело православных — принять его раскаяние.

Она процитировала Ф. М. Достоевского: «Природа человеческая не терпит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него». Под «богохульством» Мария, видимо, имеет в виду неприятие искреннего раскаяния и «продажу своих страданий», в которых она обвинила семью погибшего Сергея Захарова

По мнению Шукшиной, с нашей страной и обществом происходит беда.

«Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?» — недоумевает Мария.

Актриса заявила, что не поймет и не примет тех, кто «как вороны кружат, выискивая очередную жертву, не брезгуя ничем, ни плясками на костях, ни падением человека (желательно известного!)» и «всю ту братию, которая обрушилась с гневными речами на Мишу, стараясь побольней ударить по лежачему». С последним, как отмечает Мария, многие и обнимались, и выпивали.

Из-за трагедии, которая обрушилась на обе семьи — Ефремова и Захарова — вскрылся «нарыв» общества. Оказалось, что в отсутствие национальной идеи и нравственных правил на первое место вышла Свобода от нравственности, а национальной идеей стал лозунг «Хлеба и зрелищ». И это приводит автора поста в ужас.

«Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным. Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» — задается вопросом Мария.

Многие подписчики поблагодарили звезду за этот пост, выразив свою солидарность. Впрочем, некоторые напоминают: раскаяние принять надо, но и отвечать по всей строгости закона Михаилу придется.

Ранее Ефремов опубликовал видеообращение, в котором покаялся за устроенное им смертельное ДТП. Однако многие не поверили артисту, не услышав искренности в его словах.