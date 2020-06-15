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Гудков оправдал Собчак за шутки о педофилии 

Мария Иванова 22 минуты назад
Комик Александр Гудков поддержал журналистку Ксению Собчак и заявил, что люди, обвинившие ее в шутках о педофилии, испытали «фонетические галлюцинации». Комментарий Гудкова опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».
Как сообщал «Рамблер», резонанс вызвал новый выпуск «Осторожно: новости!» на YouTube-канале Собчак.
«Полицейским собираются разрешить стрелять без предупреждения. Это что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — сказала Собчак в ролике, после чего ее начали обвинять в неуместных шутках на тему педофилии.
Гудков с этой точкой зрения не согласился. Он подчеркнул, что ролик Собчак — политическая сатира. Интервью Костюшкина на канале «Супер» стало резонансным из-за табуированности темы в РФ, отметил комик.
«Ксения как человек самоироничный, остроумный, и многие не верят, но ещё и абсолютно думающий, отреагировала. Мэм coffin dance, рудновские афроамериканцы, шутки на злобу дня, за которые можно «закатать», краб, возглавляющий похоронную процессию — комбопародия! Где тут про детей, и насилие? Фонетическая галлюцинация!» — заявил Гудков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его мнению, фраза Собчак — не про педофилию, а про страх перед расширением полномочий полиции.
«И она не для посмеяться, а ужаснуться не меньше», — отметил Гудков.
Комментарии 12
Шоу-бизнес , Видео , Стас Костюшкин , Ксения Собчак , Александр Гудков
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