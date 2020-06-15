Суд не смог развести Джигана с Самойловой

По данным Mash, ни один из супругов на заседание не явился, производство прекратили в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.

Адвокат Самойлов не стал комментировать решение суда. Также он не уточнил, идет ли речь о воссоединении семьи.

Как сообщал «Рамблер», Самойлова подала на развод в апреле. Этому предшествовали прямые эфиры Джигана в Instagram, на которых рэпер демонстрировал сбритые брови, ругался матом и говорил, что находится в «психушке».