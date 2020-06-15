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Джиган и Самойлова отказались разводиться 

Мария Иванова и ещё 13 16 минут назад
Суд не смог развести Джигана с Самойловой
Фото: Соцсети
Головинский суд Москвы не стал расторгать брак рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) и дизайнера Оксаны Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, ни один из супругов на заседание не явился, производство прекратили в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.
Адвокат Самойлов не стал комментировать решение суда. Также он не уточнил, идет ли речь о воссоединении семьи.
Как сообщал «Рамблер», Самойлова подала на развод в апреле. Этому предшествовали прямые эфиры Джигана в Instagram, на которых рэпер демонстрировал сбритые брови, ругался матом и говорил, что находится в «психушке».
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Москва
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