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Популярный бренд решил работать с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина 

Lenta.ru 53 минуты назад
Собчак не накажут за шутку об изнасиловании
Фото: РИА Новости
Популярный косметический бренд Mixit решил не прерывать сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после ее шутки об изнасиловании Стаса Костюшкина, которое певец пережил в детстве. Об этом администраторам Telegram-канала «Антиглянец» сообщил сооснователь компании Олег Пай.
По словам представителя фирмы, на данный момент Ксения Собчак остается амбассадором марки Mixit. «Контракт с ней действует и заканчивается в сентябре», — заявил Пай. Известно, что она стала лицом компании в феврале 2020 года.
14 июня сотрудники Mixit сообщили в комментариях под одним из последних постов в Instagram, что бренд прекратил работать с ведущей.
«Мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — говорилось в заявлении.
Покупатели марки одобрили решение Mixit.
Знаменитость упомянула изнасилование бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» в сатирическом видео на YouTube.
«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — высказалась она в ролике.
Стас Костюшкин рассказал в одном из интервью, что подвергся насилию со стороны педофила в восьмилетнем возрасте. По его словам, он решил поделиться своим опытом из-за боязни за своих детей. Через несколько дней после признания в своих соцсетях певец заявил, что его начали «поливать грязью».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Ксения Собчак
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