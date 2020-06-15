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Прилучный и Муцениеце официально развелись 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Прилучный и Муцениеце официально развелись
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Расторжение брака оформил мировой суд, бывшие супруги на развод не явились, проведя процедуру при помощи общего адвоката. Отмечается, что по вопросам о разделе имущества и выплате алиментов Муцениеце Прилучный договорились полюбовно и без помощи юристов.
В конце февраля стало известно, что супруги, у которых двое общих детей, разводятся. В апреле Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа и его алкоголизме в период самоизоляции. Прилучный отрицает эти обвинения. Позднее Муцениеце заявила, что не считает себя врагом Прилучного, и выразила надежду, что его физическое и моральное состояние придет в норму.
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Шоу-бизнес , Другое , Павел Прилучный , Агата Муцениеце
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