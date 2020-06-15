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Тимати: «Собчак — животное» 

Артём Кульша 7 минут назад
Журналистка Ксения Собчак — животное. Об этом рэпер Тимати заявил в своем инстаграме.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», Тимати выпустил клип на песню «Хавчик». Собчак сочла строку «В интернете есть ролик, как я пилю доску», намеком на якобы интимное видео с ее и Тимати участием, появившееся в Сети несколько лет назад.
По этой причине журналистка заявила, что рэпер совсем рехнулся. Вчера Тимати в сторис в своем инстаграме объяснил, что под пилением доски подразумевал доску для серфинга, которую некоторое время назад вместе с блогершей Настей Ивлеевой распилил в эфире одного из шоу.
«Ты за эти годы так меня * (достала. — Прим. ред.), честно, своей * (чушью. — Прим. ред.) в мой адрес. Я молчал. Неудобно, девочка и так далее, но потом понял, ты — не девочка *** (вовсе. — Прим. ред.), ты — животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда (певец Стас. — Прим. ред.) Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве», — написал музыкант.
В мае Костюшкин рассказал, что пережил в детстве сексуальное насилие со стороны мужчины. На днях Собчак пошутила об этом.
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Шоу-бизнес , Видео , Тимати , Ксения Собчак
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