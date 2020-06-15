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Жена Реввы встала на защиту сыгравшего десантника-гея Киркорова 

Vse42.ru 50 минут назад
Жена Реввы встала на защиту Киркорова
Фото: РИА Новости
Известный дизайнер Анжелика Ревва, жена Александра Реввы, высказалась про ролик с Киркоровым.
Девушка считает, что юмористический скетч, в котором снялся артист, создан для того, чтобы просто поднять дух народа во время коронавируса. Анжелика Ревва понимает, что видео могло кого-то задеть, но призывает относиться к этому проще.
— Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю, — цитирует РИА слова Реввы.
Ранее Филипп Киркоров выложил в свой Instagram юмористический скетч, в котором сыграл десантника-гея, чем вызвал бурную реакцию общественности. Бывший глава ВДВ Владимир Шаманов назвал ролик ужасным и посоветовал артисту удалить видео. Позже режиссер Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого обидеть и считает шутку смешной.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Марюс Вайсберг , Владимир Шаманов , РИА Новости
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