Жена Реввы встала на защиту Киркорова

Известный дизайнер Анжелика Ревва, жена Александра Реввы, высказалась про ролик с Киркоровым.
Девушка считает, что юмористический скетч, в котором снялся артист, создан для того, чтобы просто поднять дух народа во время коронавируса. Анжелика Ревва понимает, что видео могло кого-то задеть, но призывает относиться к этому проще.
— Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю, — цитирует РИА слова Реввы.
Ранее Филипп Киркоров выложил в свой Instagram юмористический скетч, в котором сыграл десантника-гея, чем вызвал бурную реакцию общественности. Бывший глава ВДВ Владимир Шаманов назвал ролик ужасным и посоветовал артисту удалить видео. Позже режиссер Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого обидеть и считает шутку смешной.