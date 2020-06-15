Жена Реввы встала на защиту Киркорова

Известный дизайнер Анжелика Ревва, жена Александра Реввы, высказалась про ролик с Киркоровым

Девушка считает, что юмористический скетч, в котором снялся артист, создан для того, чтобы просто поднять дух народа во время коронавируса. Анжелика Ревва понимает, что видео могло кого-то задеть, но призывает относиться к этому проще.

— Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю, — цитирует РИА слова Реввы.