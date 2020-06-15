«Жду, что позвонишь»: сестра Фриске обратилась к певице

Сестра Жанны Фриске Наталья скорбит по скончавшейся от рака певице. В пятую годовщину её смерти она опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что до сих пор не может смириться с утратой.

5 лет… не верится. Как быстро летит время. Нет ощущения, что тебя нет рядом, ну нет его! Такое чувство, что вот-вот позвонишь или зайдёшь в дверь. Моя маленькая, — написала Наталья, подкрепив сообщение снимком идущей по пляжу сестры.

Многие подписчики Натальи заявили, что смерть Жанны для них стала личной трагедией. Певица ушла из жизни совсем молодой.

Жанночка жива в наших сердцах и в нашей памяти… Светлый человечек… Свети нам, звёздочка! — написали пользователи.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с опухолью мозга. У артистки остался сын Платон, напоминает «Газета.Ru».

Ранее мать Жанны Фриске Ольга заявила, что Дмитрий Шепелев незаконно забрал сына Платона из их семьи и сбежал как трус. При этом он прихватил с собой документы на дом семьи Фриске в Подмосковье, долю в котором он позднее продал.

Женщина добавила, что они через суд добились встречи с Платоном. Им разрешено видеть мальчика полтора часа в месяц. Однако даже этому препятствует Шепелев. Отец певицы подчеркнул, что телеведущий делает это специально, чтобы ребёнок их забыл и больше с ними не общался, писал NEWS.ru.