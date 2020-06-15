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Федосеева-Шукшина попала в больницу 

Артём Кульша и ещё 2 21 минуту назад
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована
Фото: youtube.com/Первый канал
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина неудачно упала и была госпитализирована. Об этом ее дочь Ольга Шукшина рассказала в эфире телеканала НТВ.
Вчера, как сообщал «Рамблер», на НТВ был показан очередной эпизод шоу «Ты не поверишь!». В ходе него Шукшина рассказала, что ее 81-летняя мать столь неудачно упала на кафеле на кухне на копчик, что получила сильный ушиб внутренних органов и была помещена в медицинское учреждение.
«Она любит сбегать из больниц», — отметила дочь артистки.
Она сообщила, что в этот раз договорилась с врачом Федосеевой-Шукшиной, чтобы ту не отпускали до полного излечения.
Также Шукшина рассказала, что в клинике, в которую была госпитализирована ее мать, хорошая кухня. Кроме того, дочь актрисы высказала мнение, что муж Федосеевой-Шукшиной музыкальный продюсер Бари Алибасов хочет забрать себе имущество супруги.
73-летний Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились осенью 2018 года. Для продюсера этот брак стал седьмым официальным, а для актрисы — пятым. Вторым мужем Федосеевой-Шукшиной был писатель, актер и режиссер Василий Шукшин.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Василий Шукшин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , НТВ
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