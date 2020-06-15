Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована

Вчера, как сообщал «Рамблер», на НТВ был показан очередной эпизод шоу «Ты не поверишь!». В ходе него Шукшина рассказала, что ее 81-летняя мать столь неудачно упала на кафеле на кухне на копчик, что получила сильный ушиб внутренних органов и была помещена в медицинское учреждение.

«Она любит сбегать из больниц», — отметила дочь артистки.

Она сообщила, что в этот раз договорилась с врачом Федосеевой-Шукшиной, чтобы ту не отпускали до полного излечения.

Также Шукшина рассказала, что в клинике, в которую была госпитализирована ее мать, хорошая кухня. Кроме того, дочь актрисы высказала мнение, что муж Федосеевой-Шукшиной музыкальный продюсер Бари Алибасов хочет забрать себе имущество супруги.